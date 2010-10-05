S&P: Держборг України до кінця року становитиме 40% ВВП

Міжнародне Standard & Poor’s прогнозує дефіцит держфінансів України на рівні близько 40% ВВП до кінця 2010 року.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор напряму «Суверенні рейтинги» Standard & Poor’s Френклін ГІЛЛ.

«Враховуючи очікуваний дефіцит у розмірі 5.5% ВВП за 2010 р., S&P вважає, що загальний державний борг України встановиться на контрольованому рівні 30% ВВП до кінця 2010 р. Державний гарантований борг, що включає борг Національного банку України Міжнародному Валютному Фонду, становить близько 8%. Таким чином, загальні зобов`язання державного сектора перебувають на рівні трохи нижче 40% ВВП» - сказав він.

При цьому Ф.ГІЛЛ відзначив, що велику частину боргу України становлять запозичення в іноземній валюті, а здатність внутрішнього ринку залучати кошти фінансування обмежена.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на те, що S&P вважає рівень боргового навантаження контрольованим, Україна не має фіскального простору. «Доля України зараз залежить від МВФ, оскільки будь-які затримки з консолідацією бюджету можуть призвести до скасування програми підтримки МВФ і подальшого небажання ринку придбавати українські борги за розумними цінами» - говорить Ф.ГІЛЛ.

Крім того, він зазначив, що дані із зовнішнього боргу приватного небанківського сектора «важкі для розуміння і виглядають дуже заплутаними». Так, експерт повідомив, що згідно з даними НБУ, зовнішні активи приватного сектора до кінця 2009 р. становили 70 млрд. дол., тоді як зовнішні боргові зобов`язання приватного сектора становили лише 44 млрд. дол. «Найімовірніше, більшість цих активів – це депозити, що означає відхід з формальної банківської системи в тіньову економіку або витік капіталу до холдингових компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, таких як Кіпр чи Нідерланди, який, повертаючись назад у банківську систему, помилково класифікується у формі прямих інвестицій» - пояснив Ф.ГІЛЛ.

Таким чином, на його думку, різниця між активами і пасивами є менше, ніж виходить з даних Нацбанку щодо Міжнародної інвестиційної позиції. «Зовнішній борг небанківського корпоративного сектора перебуває на відносно низькому рівні, лише 32% ВВП, і ми чекаємо його істотної зміни», - сказав Ф.ГІЛЛ.

Також він зазначив, що, як показав недавній випуск євробондів України, можливості українського уряду випускати ліквідні зовнішні боргові зобов`язання, в основному, пов`язані з виконанням угоди з МВФ, а також з перспективами зростання України, які сильно залежать від умов торгівлі країни. «Підписання угоди з МВФ дозволило Україні зменшити вартість зовнішніх запозичень за 10-річними облігаціями до 7,8% із більш як 9%-го рівня, запропонованого ринком у липні, до схвалення підписання угоди з МВФ. Ми чекаємо, що Україна продовжить розвивати ринок євробондів, якщо ставки залишаться на низькому рівні. Водночас, ми чекаємо, що Україна продовжить виплачувати гроші, запозичені у МВФ за угодою про резервне кредитування», - сказав Ф.ГІЛЛ.