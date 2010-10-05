Міжбанк: до 12:00 котирування по долару та євро підвищилися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9410/7,9495, до 12:00 ціни виросли 7,9470/7,9525 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2608/12, до 12:00 ціни піднялися 0,2617/20. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,3875 (- 0,1276).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3689/91, а до 12:00 виросли 1,3777/79. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8655/10,8790, до 12:00 ціни пішли вверх 10,9430/10,9510.