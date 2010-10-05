Експерт: якщо ситуація не зміниться, конкуренти долара продовжать залишатися під тиском

Якщо сьогодні ситуація на ринках не зміниться, то конкуренти американської валюти можуть продовжити залишатися під тиском. Такий прогноз аналітиків Інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Як зазначили в компанії, основною ідеєю на ринку в понеділок, 4 жовтня, була спроба відкату долара від досягнутих на минулому тижні мінімумів.

Не дивлячись на те, що початок торгів супроводжувався невеликим розривом на користь ряду конкурентів американської валюти (так, євро, до прикладу, відкрився вище за фігуру 1.3800), продовження антидоларовий хід не отримав. Більше того, з найпершої години торгів євро, фунт, франк та ієна стали слабнути. Після відкриття ринків в Азії, темп падіння японської валюти прискорився - пара USD/JPY швидко пробила 83.50 вгору і досягла максимального рівня дня 83.87. Послаблення позицій японської валюти аналітики пов'язують зі спекуляціями у продажі ієни експортерами після підйому на фондових ринках Японії, який можна було спостерігати минулого тижня. Крім того, існують і побоювання рішучіших дій з боку Банку Японії.

Відкриття європейських торговельних майданчиків, як зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні, принесло з собою пониження основних фондових індексів, у зв'язку з чим продавати конкурентів американської валюти стали ще активніше. Мабуть, інвестори намагалися позбавитися від більш прибуткових валют і вкластися у валюти-притулки. Таким чином, як євро, так і фунт пішли на свої денні мінімуми 1.3664 і 1.5747 відповідно. Проте, якщо єдиній європейській валюті не судилося повернутися і закріпитися вище 1.3700 до кінця дня, то фунт не лише зміг відбити втрати, але і завершити добу підвищенням (максимум дня склав 1.5870, а закриття сталося трохи нижче 1.5850).

При цьому релізи економічних новин практично не мали ніякого впливу на ринок, хоча об'єми незавершених угод з продажу житла у США показали зростання, а показник об'ємів замовлень на товари довгострокового користування виявився гіршим за очікування.

Як зазначають у компанії, 5 жовтня продажі акцій поки призводять лише до посилення занепокоєння на ринку, що, у свою чергу, провокує продажі валют з вищими процентними ставками і купівлі американського долара.

На думку аналітиків, окрім ситуації на фондовому ринку вплинути на коливання валютних курсів можуть і економічні новини: індекси PMI по країнах Європи, дані щодо роздрібної торгівлі ЄС, а також невиробничий індекс ISM Штатів.

Позитивні дані, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, можуть допомогти євро повернутися в діапазон 1.37-1.38, а фунту - залишитися між 1.58 і 1.59. Інакше як євро, так і фунт продовжать рухатися вниз, у бік 1.3600 і 1.5750, відповідно.