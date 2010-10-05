Тігіпко: дефіцит держбюджету-2011 заплановано у 3,5% ВВП

Уряд України планує Державний бюджет у 2011 році з дефіцитом 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив сьогодні в Москві в ході інвестиційного форуму "Росія кличе"!, організованого "ВТБ Капітал".

"Ми мали дуже важку ситуацію. Уряд прийшов у квітні, не маючи бюджету - маючи дефіцит бюджету близько 15%. Нам вдалося швидко прийняти бюджет з дефіцитом 4,9% ВВП. Наступного року ми плануємо вийти на 3,5%. Це буде останній рік, коли ми матимемо такий великий дефіцит бюджету", - сказав С. ТІГІПКО.

За його словами, до цього підштовхує ситуація з зовнішніми боргами.

С. ТІГІПКО зазначив, що два роки тому Україна мала невеликий зовнішній борг близько 12% ВВП, і за цей час він потроївся. "До кінця року ми матимемо близько 40% ", - сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Домініком СТРОСС-КАНОМ, що проект закону про Державний бюджет на 2011 рік передбачає скорочення реального дефіциту до 3,4%.

Довідка УНІАН. Дефіцит Держбюджету у 2010 році запланований в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі по загальному фонду - 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.