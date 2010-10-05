У Росії мають намір зберегти низькі податки для фізосіб

Уряд РФ має намір зберегти низьку ставку податку на прибуток і плоску шкалу прибуткового податку для фізосіб. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Володимир Путін, виступаючи на інвестиційному форумі "Росія кличе"!, організованому "ВТБ Капітал", повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Він нагадав, що раніше уряду довелося піти на збільшення страхових внесків на фонд оплати праці і акцизів на нафтопродукти. "Це продиктовано необхідністю платити гідні пенсії, покращувати роботу лікарень і поліклінік, будувати дороги. В іншому ж уряд Росії не відступить від принципів податкової реформи, збереже її позитивні результату", - запевнив В. Путін.

Він також повідомив, що найближчим часом уряд направить в Держдуму законопроект, який звільняє від сплати податку на прибуток при продажі цінних паперів, якщо вони не обертаються на фондовому ринку і є у власності власника понад 5 років.