Китай допоможе Греції та підтримає євро

Прем'єр Держради КНР Вень Цзябао пообіцяв в Афінах і далі скуповувати грецькі держоблігації. Це - недвозначний сигнал ринкам: разом з ЄС і МВФ Китай ніякого краху єврозони не допустить, повідомляє Німецька хвиля.

Станься цей візит не на початку жовтня, а на початку травня, і у світових засобах масової інформації відбою б не було від коментарів типу: "Китай демонстративно простягає руку допомоги Греції" або "Пекін не сумнівається в перспективах євро". Проте, прем'єр Держради КНР Вень Цзябао поїхав в Афіни саме зараз, коли пристрасті навколо фактичного банкрутства Греції і нібито неминучого краху єдиної європейської валюти помітно ущухли. А тому дводенне перебування одного з лідерів азіатського економічного гіганта в маленькій країні на узбіччі єврозони потрапило в розряд усього лише рядових новин.

Сценарії катастрофи можна відправити у макулатуру

Проте, візит цей багато в чому знаковий саме для Європейського валютного союзу. Адже китайський гість прямим текстом заявив, що його країна не лише зацікавлена в подоланні грецької кризи і в стабільності валюти євро, але і готова зробити "великі зусилля" для досягнення бажаного результату: "Якщо Греція зіткнеться з труднощами, Китай їй допоможе".

Думається, що після таких слів усі сценарії фінансово-економічних катастроф з епіцентром в Афінах можна остаточно відправити до макулатури. Ну, а фразу китайського прем'єра про те, що КНР вже тримає грецькі держоблігації і має намір купувати їх і надалі, можна вважати рекомендаційним листом уряду Георгіоса Папандреу, якому наступного року знову належить виходити на ринок капіталу. Віднині і міжнародні інвестори, і міжнародні спекулянти знають, що Греція, яка похитнулася, знаходиться під фінансово-політичним патронажем не лише Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, але і Китаю.

Греція як плацдарм для просування китайського експорту

Утім, найобнадійливіше в результатах візиту прем'єра Держради КНР полягає в тому, що китайці готові не просто надавати допомогу. Переслідуючи, природно, свої власні інтереси, вони мають намір сприяти створенню умов, за яких Греція сама зможе вибратися з того болота, у якому опинилася. Іншими словами, Пекін збирається дуже активно розвивати економічне співробітництво двох країн. Свідчення того - майже дюжина угод про взаємодію в галузі морських вантажоперевезень і телекомунікацій, у будівельній галузі і в туризмі.

Китайці хочуть перетворити Грецію на один з плацдармів для просування свого експорту в Європу, а тому серйозно інвестуватимуть у пароплавства, у порти, взагалі в інфраструктуру. Одночасно вони хочуть подвоїти імпорт грецьких товарів. Усе це приведе у змученій кризою країні до створення нових робочих місць, дасть імпульс економічному розвитку і модернізації і, кінець кінцем, допоможе оздоровити фінанси європейського гіперборжника.