Україна скоро стане більш привабливою країною для інвестицій, ніж Польща - польський депутат

Депутат Польського сейму Артур ГУРСЬКИЙ вважає, що Україна скоро стане більш привабливою країною для інвестицій, ніж Польща.

Про це він заявив УНІАН, коментуючи проект Податкового кодексу України, розроблений урядом Миколи АЗАРОВА.

За словами А.ГУРСЬКОГО, новий Податковий кодекс України може серйозно позначитись на економічній ситуації в Польщі. На його думку, більш ліберальний економічний режим в Україні, який встановлюється завдяки податковій політиці М.АЗАРОВА, спричинить відплив капіталу з його країни. А.ГУРСЬКИЙ повідомив, що направив запит польському прем`єр-міністру, чи не має наміру той взяти приклад з України і провести лібералізацію податкового законодавства Польщі.

«Остання економічна криза дуже сильно позначилася на економіці України. Не дивно, що уряд М.АЗАРОВА хоче стимулювати підприємницьку активність і спростити створення нових підприємств. Польська ж влада вважає за краще йти іншим шляхом. Її дії прямо протилежні: заплановане зростання ПДВ та інших виплат, згортаються економічні реформи», - сказав депутат Польського сейму.

Він відзначив, що «останнім часом у польських ЗМІ дуже багато приділялося уваги проекту Податкового кодексу нашого східного сусіда - України. Судячи з документу, український уряд планує провести дійсно ринкову реформу фінансової сфери і оздоровити податкову систему країни. Перш за все, звертає на себе увагу спрощення системи при одночасному радикальному зниженні податкових ставок, зменшення обов`язкових загальнодержавних податків і виплат з 29 до 19 відсотків, місцевих податків з 14 до 4 відсотків».

При цьому А.ГУРСЬКИЙ не згоден з опонентами Кабміну, які говорять про те, що новий Податковий кодекс не враховує інтереси малого бізнесу.

«Я не можу з ними погодитись, - сказав польський депутат. - Прикладом позитивних змін може бути введення єдиного податку, який платитимуть малий і середній бізнес. Позитивно розцінюю і рішення зменшити податок на прибуток підприємств з 25% до 16% у 2014 році. Такого режиму сприяння немає в Польщі. У нас такий податок вище на 3%! Одночасно український уряд планує зменшити до 2014 року ставку ПДВ з 20% до 17% і виключити з системи оподаткування цим податком деякі експортні операції».

На думку А.ГУРСЬКОГО, «дії М.АЗАРОВА цілком розумні. Згідно із закономірністю «кривої Лаффера», нижчі податкові ставки, навпаки, забезпечують стабільні та високі доходи до державного бюджету. До того ж це приведе до зменшення частки «тіньового» сектора економіки. У виграші опиниться і державний бюджет, і українські підприємства».

Кажучи про свій лист прем`єр-міністрові Польщі, А.ГУРСЬКИЙ відзначив, що запитав у глави уряди, чи «має намір він також вжити кроки зі спрощення податкової системи і за прикладом України почати виводити економіку з тіні? Адже у нас теж існує ця проблема – в тіні сьогодні, за оцінками експертів, перебуває третина польської економіки. Чи можна зменшити в Польщі податки так само, як і в Україні?».

«Моя стурбованість пояснюється тим, що Україна вже в недалекому майбутньому стане куди більш привабливою країною для інвестицій, ніж Республіка Польща», - сказав А.ГУРСЬКИЙ.