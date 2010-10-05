Королевська пропонує в українській економіці замість «зони нагляду» створити «територію взаємодії»

Застаріла система держнагляду призводить до утиску прав та інтересів споживачів. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, представляючи в парламенті законопроекти «Про ринковий нагляд і контроль продукції» (№ 6694) і «Про ринковий нагляд за безпекою продукції» (№6694-1).

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, система державного контролю є дуже нераціональною, оскільки контроль ведеться не за характеристиками продукції, а за процесами її виробництва. «Це все одно, що готувати борщ, використовуючи тухле м`ясо, дуже ретельно стежачи за тим, щоб помішувати його вчасно, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Мало того, що це нелогічно і безглуздо, так ще й призводить до серйозного і необгрунтованого втручання у ведення господарської діяльності».

При цьому, зазначила депутат, державний контроль виконує репресивні функції, а застаріла система держнагляду призводить до утиску прав та інтересів споживачів. «Система нагляду спрямована на покарання підприємців замість використання механізмів співпраці державних органів з представниками бізнесу і впровадження системи самостійного контролю з боку суб`єктів господарювання, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Пора виправити ситуацію і замість «зони нагляду» створити в українському економічному полі «територію взаємодії».

Голова Комітету Верховної Ради відзначила, що законопроекти переслідують дві основні цілі. Перша – це забезпечення прозорості ринку, впровадження норм, які допоможуть встановити походження продукції, яка є небезпечною чи не відповідає вимогам, а також усунення дублювання функцій органів держнагляду і контролю у сфері контролю характеристик продукції. Друга мета – це адаптація українського законодавства до законодавства Європейського Союзу і правил СОТ у сфері технічного регулювання і впровадження в країні системи ринкового нагляду у відповідності до європейських умов.

«Без досягнення першої мети ми не зможемо розвинути цивілізований внутрішній ринок. Без досягнення другої – ми не зможемо розвиватися адекватно вимогам зовнішнього світу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 5 жовтня ц.р. прийняла за основу президентський законопроект (№6694) і доручила врахувати окремі положення законопроекту №6694-1 під час доопрацювання законопроекту до другого читання.

Законопроектами пропонується впровадити сучасні європейські підходи у сфері нагляду і контролю. Зокрема, пропонується запровадити принцип, згідно з яким ринковому нагляду підлягає продукція, що введена в обіг і розповсюджується на ринку. Тобто, перевірки здійснюватимуться у розповсюджувачів, а не виробників, і лише у разі виявлення небезпечної продукції на ринку.

Також встановлюються чіткі алгоритми дій органів ринкового контролю, вимоги до перевірок, вирішення спірних моментів, система моніторингу за виконання рішенням, ефективний захист прав споживачів, принципово нова система контролю за імпортною продукцією на підставі принципу «мовчазної згоди», реформування системи з метою усунення дублювання функцій держорганів і багато іншого. Даними документами пропонується встановлення якісно нової системи, що серйозно відрізняється від тієї, що ми маємо зараз.