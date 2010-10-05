Міжбанк закрився котируваннями 7,9430/7,9485 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9410/7,9495, на 12:00 ціни зросли до 7,9470/7,9525. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9430/7,9485 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2608/0,2612, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2617/0,2620. На час закриття ціни знизилися до рівня 0,2616/0,2618. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,3320 (-0,1831).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,3689/1,3691, а на 14:40 зросли до 1,3767/1,3769. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8655/10,8790, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9430/10,9510. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні знизилися до 10,9335/10,9475.