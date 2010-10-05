ВР дозволила банкам відкривати рахунки УЄФА до Євро-2012

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 242 народних депутати з 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що на період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні банки мають право відкривати рахунки УЄФА для здійснення до 30 листопада 2012 року операцій з продажу квитків та послуг, конвертації валюти, переказу коштів на рахунки за межі України, здійснення добровільних внесків та фінансування операційних витрат в Україні.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинність 30 листопада 2012 року.

Національному банку України доручено у місячний строк з дня опублікування цього закону привести власні нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього закону.