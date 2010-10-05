Росія продовжить підтримувати Україну в МВФ – Путін

Росія продовжить підтримувати Україну в Міжнародному валютному фонді.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав під час інвестиційного форуму “ВТБ Капітал” «Росія кличе!».

«Україна є великим позичальником МВФ, а ми даємо туди гроші, і от черговий раз 10 млрд. дали…», - сказав В.ПУТІН.

«Ми зі свого боку завжди підтримували Україну в МВФ і маємо намір робити це і в майбутньому, особливо, якщо бачимо такі по-справжньому амбітні і сміливі плани з модернізації економіки», - підкреслив він.