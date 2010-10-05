Для модернізації української економіки необхідно 1 трлн. дол. – Азаров

Україні для модернізації економіки за 10 років необхідно витратити 1 трлн. дол.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України, про це Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з главою парламенту Естонії Ене ЕРГМА.

«Нам потрібно близько 1 трильйона доларів на найближчі 10 років, щоб модернізувати ту економіку, яка у нас є зараз», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив надію, що естонські інвестори виявлять зацікавленість до роботи в Україні.