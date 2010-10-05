Експерти: тиждень почався з різкого падіння українських акцій

Поточний тиждень на українському ринку акцій почався з різкого падіння котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, йдеться в огляді, інвестори у понеділок, 4 жовтня, активно продавали українські папери на Українській біржі. Обсяг торгів був вище середнього. «Мотор Січ» і «Укрсоцбанк» продемонстрували рекордно низькі результати, втративши 6,09% і 5,52%, відповідно. Акції гірничо-металургійного сектора теж істотно впали в ціні. Алчевський меткомбінат знизився на 3,69%, Авдєєвській коксохім – на 3,92%, «Азовсталь» на 3,51%, Єнакієвський метзавод - на 1,55%, Ясинівський КХЗ - на 1,24%. Генкомпанії слідували загальному негативному тренду, так само як і решта ліквідних паперів. «Центренерго» втратила 4,03%, «Західенерго» - 1,11%, «Райффайзен банк Аваль» - 3,21%, «Укрнафта» - 3,18%, «Укртелеком» - 2,57%.

За інформацією аналітиків, серед українських паперів, що торгуються на іноземних майданчиках, акції нафтогазового сектора у понеділок закрилися різноспрямовано. Cadogan Petroleum знизився на 2,53%, JKX Oil & Gas піднявся на 0,16%. Папери компаній харчової промисловості трохи знизилися («Астарта» впала на 0,13%, «Кернел» - на 0,3%, МХП – на 1,64%). При цьому акції Ferrexpo (+0,93%) піднялися в ціні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 4 жовтня, знизився на 2,82% – до 760,30 пункту. Загальний обсяг торгів склав 147 млн. 958 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 3,61% – до 1875,74 пункту. Загальний обсяг торгів склав 133 млн. 646 тис. грн., з них на терміновому ринку – 30 млн. 285 грн.