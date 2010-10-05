До бюджету ПФ в січні-вересні надійшло 137,9 млрд. грн. – оперативні дані

16:38, 05 жовтня 2010
Фінанси
1

За оперативними даними, в січні-вересні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 137,915 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

За даний період власні надходження ПФ зросли на 16,2%, або на 11,918 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З державного бюджету на фінансування пенсійних програм надійшло 53,041 млрд. грн., що на 17,492 млрд. грн. більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. За рахунок цих ресурсів забезпечена виплата пенсій і грошової допомоги з урахуванням їх підвищення понад 13,7 млн. пенсіонерів. Загальна сума витрат на пенсійні виплати та інші заплановані витрати склала 141,69 млрд. грн., що на 19,142 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За підсумками перерахунку мінімального розміру пенсії з початку року середній розмір пенсії збільшився з 1,033 грн. (на 1 січня 2010 року) до 1,104 грн. (на 1 липня 2010 року).

З 1 серпня перераховані пенсії 172 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни та учасників бойових дій. Сума додаткових коштів на виплату перерахованих пенсій склала понад 10,8 млн. грн.

З 1 жовтня у зв`язку із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 723 грн. перераховано пенсії понад 12,8 млн. пенсіонерам. Сума додаткових витрат склала більш як 142,5 млн. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter