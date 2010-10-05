До бюджету ПФ в січні-вересні надійшло 137,9 млрд. грн. – оперативні дані

За оперативними даними, в січні-вересні 2010 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 137,915 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

За даний період власні надходження ПФ зросли на 16,2%, або на 11,918 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З державного бюджету на фінансування пенсійних програм надійшло 53,041 млрд. грн., що на 17,492 млрд. грн. більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. За рахунок цих ресурсів забезпечена виплата пенсій і грошової допомоги з урахуванням їх підвищення понад 13,7 млн. пенсіонерів. Загальна сума витрат на пенсійні виплати та інші заплановані витрати склала 141,69 млрд. грн., що на 19,142 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За підсумками перерахунку мінімального розміру пенсії з початку року середній розмір пенсії збільшився з 1,033 грн. (на 1 січня 2010 року) до 1,104 грн. (на 1 липня 2010 року).

З 1 серпня перераховані пенсії 172 тис. пенсіонерів з числа інвалідів війни та учасників бойових дій. Сума додаткових коштів на виплату перерахованих пенсій склала понад 10,8 млн. грн.

З 1 жовтня у зв`язку із зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 723 грн. перераховано пенсії понад 12,8 млн. пенсіонерам. Сума додаткових витрат склала більш як 142,5 млн. грн.