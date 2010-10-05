Держфінпослуг має намір штрафувати СК, які не надають клієнтам повну інформацію про послуги

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг має намір штрафувати страховиків, які не надають клієнтам повної інформації щодо умов надання фінансових послуг, а також ті страхові компанії, які перешкоджають посадовцям комісії у виконанні ними своїх обов`язків.

Про це йдеться у проекті розпорядження Держфінпослуг «Про узгодження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг», розміщеному на сайті Держфінпослуг.

Зокрема, статті 41 і 43 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг» пропонується доповнити положеннями, що встановлюють відповідальність за ненадання споживачу фінансових послуг необхідної доступної, достовірної і своєчасної інформації про умови надання фінансових послуг, а також за створення перешкод для виконання посадовцями Держфінпослуг покладених на них обов`язків.

Планується, що розмір штрафу становитиме відповідно 200 і 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.