Естонія підтримує організацію вільної торгівлі між Україною та ЄС без вилучень і обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Естонії Андрус АНСІП на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після проведення двосторонньої зустрічі.

«Ми зацікавлені у тому, щоб вільна торгівля виходила і за межі Європейського Союзу, тобто в тому, щоб між країнами ЄС і Україною не було обмежень у вільній торгівлі», - сказав А.АНСІП.

Також він підкреслив, що Естонія виступає за вільне переміщення громадян між країнами (мається на увазі переміщення громадян України і країн ЄС - УНІАН).

У свою чергу прем`єр-міністр України подякував естонському колезі за підтримку. «Я вдячний прем`єр-міністрові за те, що він підтримав Україну в дуже важливих для нас питаннях: таких, як Угода про асоціацію, про вільну торгівлю, про безвізовий обмін між країнами ЄС і Україною. Для нас підтримка Естонії як члена Європейського Союзу дуже важлива», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також запросив А.АНСІПА відвідати Україну.

А.АНСІП зазначив, що останній візит в Україну прем`єр-міністра Естонії відбувся у 2007 році, а до цього глава естонського уряду не відвідував України протягом 10 років. У той же час, сьогоднішній візит прем`єр-міністра України до Естонії відбувся після 14-річної перерви. Однак такі рідкі зустрічі, на думку А.АНСІПА, все ж таки дозволяють розвивати двосторонню співпрацю.