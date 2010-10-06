Долар торгується біля мінімальної позначки

Вартість долара в парі з євро на торгах у середу опустилася до мінімального рівня за 8 місяців, сообщает Економічна правда.

Інвестори розраховують, що Федеральна резервна система США піде за прикладом Банку Японії і збільшить підтримку економіки, включаючи розширення програм викупу держоблігацій, повідомляє агентство Bloomberg.

Доларовий індекс ICE торкнувся найнижчої позначки із січня 2010 року, тому що попит на ризиковані активи росте в очікуванні слабких даних про ринок праці США: передбачається, що число заявок на допомогу з безробіття виросло минулого тижня, а рівень безробіття піднявся з 9,6% у серпні до 9,7% у вересні.

Вартість євро на 9:10 у середу склала 1,3842 долара за євро порівняно з 1,3839 долара за євро за підсумками торгів у вівторок.

У ході сесії 6 жовтня євро піднімався до максимального рівня з 4 лютого - 1,3859 долара за євро.

Курс єдиної європейської валюти до єни знизився до цього часу до 115,12 єни за євро проти 115,16 єни за євро на кінець сесії у вівторок.

Долар в парі з японською нацвалютою торгувався на рівні 83,17 єни за долар у порівнянні з 83,22 єни за долар днем раніше.