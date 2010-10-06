Митниця пояснила, чому дорожчають фрукти

Наприкінці минулого тижня голова Державної митної служби Ігор Калетник провів закриту нараду, присвячену необгрунтованому підвищенню цін на продукти харчування.

Головною темою наради стали результати розслідування, проведеного співробітниками Державної митниці, пише газета "Дело".

Згідно з оперативними даними Митниці, імпорт основних овочів і фруктів (цитрусові, банани, морква, картопля і т.д.) за дев`ять місяців 2010 року склав 560,3 тис. тонн, що на 15% більше в порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Надходження до бюджету від цих обсягів імпорту склали 739,6 млн. гривень, що на 48% більше, ніж у 2009 році.

"Істотне збільшення надходжень до держбюджету говорить про зростання імпорту продтоварів та про те, що дії Митниці спрямовані на те, щоб "відбілити" сірий імпорт", - зазначив Калетник в ході засідання.

Як повідомлялося. раніше, імпортери заявляли про те, що підвищення цін на овочі та фрукти в магазинах спровоковане коригуванням Держмитницею довідкових цін.

Так, наприклад, банани, які проходили в серпні оформлення за ціною 600 доларів за тонну, у вересні вже оформлювалися за 1650 доларів за тонну.

Однак Митниця категорично спростовує звинувачення імпортерів і наводить офіційну статистику.

Відповідно до неї, наприклад, середня митна вартість при оформленні яблук у вересні знизилася на 6% в порівнянні з 2009 роком (0,36 долара за кілограм).

При цьому в роздробі ціна яблук коливається від 5 до 30 гривень за кілограм.

Як зазначив голова Митниці, більшість імпортерів завищують вартість продуктів у роздробі, звалюючи провину на митницю.

Для того щоб вирішити цю проблему, Калетник доручив скласти єдиний список документів, при подачі яких імпортер отримує гарантії того, що митна вартість товару буде визначатися за ціною контракту