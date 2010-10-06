США: економіки, які розвиваються, мають бути краще представлені в керівництві МВФ

США вважають, що країни з економіками, які розвиваються, мають бути серйозніше представлені в керівних структурах Міжнародного валютного фонду /МВФ/. Про це заявив у вівторок високопоставлений представник міністерства фінансів, який розповів журналістам про позицію американської делегації на майбутне на нинішньому тижні сесії керівних органів МВФ і Всесвітнього банку, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"Ми абсолютно очевидно хочемо бачити серйозніше представництво економік, що розвиваються, у керівництві МВФ. Члени великої "двадцятки" з тим також погодилися, що фонд повинен реально представляти світову економіку XXI століття", - сказав представник Мінфіну. За його словами, Вашингтон розраховує, що "дискусії з цього приводу пройдуть у нинішні вихідні" на сесії МВФ у Вашингтоні, проте, остаточне рішення може бути прийняте пізніше. При цьому він не сказав про те, що США розраховують на збільшення квот держав, що розвиваються, у МВФ за рахунок, передусім, європейських країн, які ділитися владними повноваженнями у фонді, схоже, поки не дуже готові.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, представник Мінфіну виділив чотири ключові напрями, на яких, на думку Вашингтона, світовій спільноті слід зосередитися в галузі економіки. Передусім, йдеться про макроекономічні аспекти, де, за його словами, "криза вже позаду, але ще дуже багато чого належить зробити". Зокрема, "справа стосується створення нових робочих місць", оскільки "рівень безробіття залишається неприйнятно високим". "У зв'язку з цим, наш основний пріоритет полягає в створенні нових місць для співвітчизників", - сказав співробітник фінансового відомства.

Життєво важливим він назвав "збалансованіше зростання світової економіки". Цей же показник, у свою чергу, залежить від "посилення банківської і фінансової систем". "Ось чому ми в тандемі з великою "двадцяткою" працюємо над реформуванням глобальної системи після кризи", - сказав він.