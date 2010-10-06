Міжбанк: до 12:00 котирування по долару та євро знизилися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9535, до 12:00 ціни знизилися до 7,9455/7,9495 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2661/0,2665, до 12:00 ціни знизилися до 0,2658/0,2661. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 29,8225 (- 0,5095).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3860/1,3862, змінюючись у досить вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,0120/11,0250, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,0085/11,0165.