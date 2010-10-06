Профільний комітет рекомендує ВР прийняти проект Податкового кодексу за основу

Парламентський комітет з питань податкової і митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти урядовий проект Податкового кодексу (№7101-1 від 21 вересня 2010 р.) за основу з урахуванням ряду пропозицій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі голови комітету Віталія ХОМУТИННИКА, це рішення комітет прийняв на засіданні у вівторок, 5 жовтня. При цьому народні депутати-члени комітету підтримали ряд пропозицій до проекту кодексу. Зокрема рекомендації стосуються введення відповідальності посадовців контролюючих органів за необгрунтовану відмову у прийнятті податкової декларації, що повинно розцінюватися як перевищення службових повноважень; доопрацювання і скорочення переліку критеріїв, які надають платникові податків право на автоматичне бюджетне відшкодування; доопрацювання порядку оподаткування прибутків у вигляді відсотків за депозитами, зокрема у частині виключення персоніфікації таких прибутків і недопущення порушення банківської таємниці.

Серед нових пропозицій також: уточнення норми щодо вилучення посадовцями контролюючих органів оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів виключно на підставі рішення суду (крім випадків, коли вилучення проводиться за нормами карно-процесуального законодавства під час розслідування кримінальної справи); включення до кодексу норми, яка дозволяє платникам податків обирати порядок ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних або міжнародних стандартів; зменшення максимальної ставки єдиного податку для підприємців, які використовують РРО; удосконалення норм, які стосуються перевірок, зокрема визначення однакового порядку проведення і оформлення камеральних перевірок митними і податковими органами встановлення термінів і порядку проведення виїзних перевірок для великих платників податків зі встановленням критеріїв визначення таких платників безпосередньо у кодексі.