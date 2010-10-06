Експерт: статдані зі США можуть призупинити падіння долара

Негатив по долару, ймовірно, збережеться як мінімум до четверга, коли проясниться позиція ЦБ єврозони та Англії щодо грошово-кредитної політики. Про це повідомили УНІАН у FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків компанії, наступною метою євро/долара стане - 1.3900, а курс фунт/доллар, що менш жваво рветься вгору, - 1.5950. При цьому долар/ієні загрожує спроба пробою рівня 83.00 вниз, а долар/франк - ще більше наближення до рівня 0.9600.

Проте, як зазначають аналітики компанії, увагу варто звернути на наступні релізи, які відбудуться в середу: зміна ВВП єврозони (поліпшень динаміки не очікують), цифри по об'ємах виробничих замовлень в Німеччині (згідно з прогнозами, після спаду у попередньому звітному періоді, очікується зростання об'єму), а також зміна числа зайнятих в приватному секторі за даними ADP.

Цей показник – попередні дані зі зміни числа задіяних в несільскогосподарському секторі економіки США. Остаточні дані - найбільш очікувана публікація місяця. Позитивні дані ADP щодо приватного сектора можуть означати, що і цифри щодо несільскогосподарського будуть хорошими. Згідно з прогнозами, число зайнятих зросте (очікуване значення +20 тис. осіб, тоді як в попередньому звітному періоді зміна була негативною).

Таким чином, якщо у середу зростання виявиться вищим за очікування, це може припинити падіння долара, підкреслили аналітики FOREX CLUB в Україні.