Держборг України досяг 48,3 млрд. дол.

Сукупний державний (прямий) і гарантований борг України за січень-серпень поточного року збільшився на 21,3%, зокрема у серпні - на 5,4%, або на 2,47 млрд. дол., - до 48,304 млрд. дол. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, істотне зростання державного боргу в серпні пояснюється випуском ПДВ-облігацій на 16,4 млрд. грн.

На кінець серпня ц.р. 26,34% державного боргу України були номіновані в доларах США, 3,95% - в євро, 29,86% - у спеціальних правах запозичень, 38,72% - в українській гривні, 1,12% - японській єні.