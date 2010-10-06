Держборг у серпні виріс на 5,4% - до 48,3 млрд. дол.

Сукупний державний (прямий) і гарантований борг України за січень-серпень поточного року збільшився на 21,3%, у тому числі в серпні - на 5,4%, або на 2,47 млрд. дол., - до 48,304 млрд. дол. Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, істотне зростання держборгу в серпні пояснюють випуском ПДВ-облігацій на 16,4 млрд. грн.

На кінець серпня 26,34% держборгу України були номіновані у доларах США, 3,95% - у євро, 29,86% - у спеціальних правах запозичень, 38,72% - в українській гривні, 1,12% - японській ієні.