Експерт: золото досягло нового рекордного максимуму

Золото у середині минулого тижня досягло нового рекордного максимуму – 1300 доларів за тройську унцію.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанка» Владимир СКИДАН.

За його інформацією, в ході торгів котирування по золоту досягали внутрішньоденного максимуму 1314,80. «На ринку посилилися очікування, що ФРС продовжить пом`якшення грошово-кредитної політики. Це так зване кількісне пом`якшення, як очікується, включатиме покупки казначейських цінних паперів США. Це б чинило тиск на долар і підтримало золото як інструмент хеджування проти можливої девальвації американської валюти», - пояснив експерт.

Як вважає В.СКИДАН, «при цьому можна вважати, що такі і схожі заходи в інших країнах врешті-решт приведуть до зростання інфляції, що допоможе золоту як інструменту хеджування проти зростання споживчих цін в майбутньому. Наднизькі процентні ставки є ще одним чинником підтримки для золота за рахунок зниження альтернативних витрат від тримання металу, який сам по собі не приносить прибутку».

Тим часом, додав експерт, неспокій з приводу проблем суверенного боргу єврозони і побоювання щодо повільних темпів відновлення американської і світової економік також надають підтримку золоту як активу-притулку.

За словами В.СКИДАНА, ціни на золото на українському ринку минулого тижня варіювалися в межах 329/336 грн. за грам в злитках від 100 до 1000 грамів.