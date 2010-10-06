"Сведбанк" збільшив статутний капітал на 3,28 млрд. грн.

"Сведбанк" (м. Київ) збільшив статутний капітал на 3,28 млрд. грн. – до 5,4 млрд. грн. Про це йдеться на сайті банку.

«Додатковий внесок в статутний капітал АТ «Сведбанк» (публічне) у розмірі 3,28 млрд. грн. був проведений материнською компанією Swedbank AB.», - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 жовтня 2010 року, зареєстрований і повністю сплачений статутний капітал "Сведбанка" складає 5,441 млрд. грн. і складається з 544 092 766 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн кожна.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сведбанк» (м. Київ) засноване в 1991 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року складали 12,348 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 17,289 млрд. грн., зобов`язання - 14,190 млрд. грн., власний капітал - «мінус» 1,842 млрд. грн.

«Сведбанк» в першому півріччі 2010 року одержав прибуток 47,524 млн. грн.

99,9995% акцій української кредитно-фінансової установи належать Swedbank (Швеція).