Україна планує отримати від МВФ 7,8 млрд. грн.

Міністерство фінансів України планує в ІV кварталі одержати транш кредиту Міжнародного валютного фонду на суму, еквівалентну 7,8 млрд. грн., повідомляється в обнародуваному на сайті відомства Плані управління державним боргом на ІV квартал 2010 року.

«Зовнішні запозичення плануються за рахунок другого траншу МВФ в обсягу 7,8 млрд. грн. і надходжень коштів від міжнародних фінансових організацій для фінансування проектів розвитку обсягом 2,8 млрд. грн.», - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2010 року Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців. Одразу Україна одержала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші вирішено виділяти за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.

У плані управління державним боргом зазначається, що впродовж перших дев`яти місяців 2010 року державні запозичення були здійснені на суму близько 98 млрд. грн., що становить 83,3% від запланованого обсягу запозичень.

В цілому впродовж IV кварталу планувався випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму близько 26,2 млрд. грн. (без урахування ПДВ-облігацій). Левова частка з цієї суми призначається для капіталізації банків (23,6 млрд. грн.), тоді як для ринкового розміщення залишаються держоблігації на суму близько 2,6 млрд. грн.

Мінфін допускає можливе перевищення запланованого обсягу розміщення паперів на ринку. Це пов`язано з потребою в IV кварталі 2010 року рефінансувати вже існуючий державний борг на суму близько 25 млрд. грн., що спричинить перевищення передбачених бюджетом обсягів платежів. «Через це, з метою виконання зобов`язань за існуючим державним боргом своєчасно і в повному обсягу на ринку розміщуватимуться ОВДПЗ на суму близько 4 млрд. грн.», - говориться в документі.

Цільовим на кінець 2010 року для Мінфіну є показник, згідно з яким частка державного боргу в іноземній валюті не перевищуватиме 50,5% від загальної суми державного боргу за умови відсутності істотних змін у курсі національної валюти.

У Плані управління державним боргом зазначається, що зворотний викуп зобов`язань за державним боргом, обмін державних цінних паперів на державні цінні папери з великим терміном обігу, дострокове погашення державних цінних паперів і операції з деривативами в ІV кварталі 2010 року здійснювати не планується.