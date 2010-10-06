Міжбанк закрився котируваннями 7,9435/7,9480 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9535, на 12:00 ціни знизилися до 7,9455/7,9495. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9435/7,9480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2661/0,2665, на 12:00 ціни знизилися до 0,2658/0,2661. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2659/0,2662. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8699 (-0,4621).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3860/1,3862, а на 14:50 знизилися до 1,3822/1,3824. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0120/11,0250, на 12:00 ціни пішли донизу – 11,0085/11,0165. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли денного мінімуму 10,9335/10,9475.