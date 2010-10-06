Експерт не виключає підвищення Нацбанком облікової ставки
На думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександра ЖОЛУДЯ, існує велика вірогідність того, що до кінця року Національний банк України підвищить облікову ставку на 1-1,5%.
Таку думку він висловив кореспондентові УНІАН.
«З урахуванням того, що до кінця року очікується прискорення інфляції, я вважаю, що підвищення облікової ставки до кінця року ймовірніше, ніж її збереження на існуючому рівні або зниження», – сказав О.ЖОЛУДЬ.
Експерт повідомив, що за підсумками вересня інфляція очікується на рівні 2% (у серпні до липня – 1,2%), при цьому, за прогнозами МЦПД, за підсумками року інфляція складе близько 13%.
В той же час О.ЖОЛУДЬ відзначив, що Нацбанк може і не підвищувати облікову ставку, адже сьогодні в Україні облікова ставка не виконує тієї ролі, яку вона грає в економіках розвинених країн, а саме – здійснення впливу на вартість ресурсів, тому «питання зміни ставки не є критичним, і НБУ може не підвищувати ставку навіть при прискоренні інфляції».
Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні в серпні 2010 року в порівнянні з липнем ц.р. склала 1,2%, з початку 2010 року – 4,3%. В порівнянні з серпнем 2009 року показник інфляції склав 8,3%, а в порівнянні з січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.
За словами голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА, при встановленні облікової ставки Нацбанк орієнтуватиметься на показник базової інфляції.
Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в серпні 2010 року проти липня ц.р. склала 0,6%, за січень-серпень – 4%.