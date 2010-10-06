Експерт відзначає доцільність погашення кредиту ВТБ за рахунок зовнішніх позик
Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ відзначає доцільність погашення урядом кредиту "Внешторгабанка" (ВТБ) за рахунок зовнішніх позик.
Про це він повідомив в бесіді з кореспондентом УНІАН.
«Якщо уряд хоче закрити той борг, який він узяв у "Внешторгбанка" в першому півріччі цього року на півроку, то доцільно узяти гроші на зовнішніх ринках», - сказав експерт.
У той же час він відзначив, що у будь-якому випадку остаточне рішення в питанні погашення або пролонгації кредиту "ВТБ" ухвалюватиметься з урахуванням розміру ставки запропонованих для пролонгації і вартості ресурсів на зовнішніх ринках.
При цьому О.Жолудь сказав, що ситуація на зовнішніх ринках з моменту останнього розміщення Україною євробондів істотно не змінилася.
Що стосується впливу на вартість зовнішніх позик для України ситуації з отриманням чергового транша кредиту МВФ, то, враховуючи позитивні очікування щодо виділення транша, його надання не зробить значного впливу на вартість ресурсів. З іншого боку, відзначив експерт, якщо МВФ не захоче давати гроші, то вартість ресурсів для України на зовнішніх ринках може зрости.
«У зв`язку з тим, що ринок чекає, що МВФ таки виділить черговий транш кредиту, надання траншу не матиме впливу на ставки. У той же час ризик ненадання, якщо він реалізується, матиме вплив на ставки», - підкреслив О.Жолудь.