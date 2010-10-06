Сукупний статутний капітал українських банків у вересні збільшився на 4,4% - до 134 млрд. грн.

Сукупний статутний капітал українських банків (за попередньою інформацією) у вересні збільшився на 4,4% - до 134 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Власний капітал банків у вересні збільшився більш як на 6 млрд. грн. – до 136,2 млрд. грн. і на 1 жовтня 2010 року становив 14,8% банківських пасивів.

Активи банків зросли на 1,7% - до 921 млрд. грн. Загальні активи становили 1,064 трлн. грн., з яких 70,1% - кредитні операції, 7,2% - вкладення в цінні папери.

Зобов`язання банків збільшилися на 1,7% - до 784,8 млрд. грн. У структурі зобов`язань банків 32,7%, або 256,3 млрд. грн., становили кошти фізичних осіб, 20,9%, або 164,0 млрд. грн. - термінові вклади (депозити) інших банків і кредити від інших банків, 17,2%, або 135,2 млрд. грн. - кошти суб`єктів господарювання.

Станом на 1 жовтня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.