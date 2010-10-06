Податкову міліцію не ліквідують, але «пом'якшать»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що на сьогоднішній день питання про ліквідацію податкової міліції в Україні не актуальне. Проте її функції найближчим часом можуть бути дещо пом`якшені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

Разом з цим прем`єр-міністр зазначив, що ліквідовувати податкову міліцію можна буде лише у тому разі, якщо порушники податкового законодавства не будуть піддані карному покаранню, а натомість до них застосовуватимуться заходи економічної дії.

«Має така точка зору право на життя? Має. І вона, якоюсь мірою, має бути дуже добре підготовлена, продумана і реалізована. І ось тоді, звичайно, стане актуальним питання і про ліквідацію податкової міліції, оскільки податкова міліція – це орган саме карної дії до тих, хто порушує податкове законодавство. Ми про це думаємо, і настане той момент, коли ми на це підемо, але питання в тому, коли дозріють для цієї умови», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що є прихильником лібералізації податкового законодавства і декриміналізації відповідальності за порушення.

Відповідаючи на питання, чи будуть найближчим часом пом`якшені функції податкової міліції, М.АЗАРОВ сказав: «Безумовно, ми йтимемо від жорстких заходів».

Нагадаємо, як повідомляло радіо “Свобода”, заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ заявив, що в Адміністрації Президента України розглядають можливість ліквідації податкової міліції.

За його словами, відповідну норму планується закріпити у проекті Кримінально-процесуального кодексу.

А.ПОРТНОВ зауважив, що зараз розглядається питання про доцільність існування податкової міліції, яка наділена певними правами у веденні оперативної і слідчої діяльності. Він вважає, що ці функції цілком можуть бути передані СБУ та МВС.

Адміністрація Президента впродовж найближчих двох місяців має намір запропонувати главі держави внести у парламент новий Кримінально-процесуальний кодекс. За ідеєю, документ покликаний значно зменшити бюрократизацію правоохоронних органів і збільшити вагу суду.