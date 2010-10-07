ВР сьогодні планує розглянути законопроект про Кабмін та два Податкові кодекси

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути урядовий законопроект про Кабінет міністрів та два проекти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

Також сьогодні передбачається розгляд законопроекту щодо повернення у державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».