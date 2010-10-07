ВР сьогодні планує розглянути законопроект про Кабмін та два Податкові кодекси
10:12, 07 жовтня 2010Фінанси
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Верховна Рада України сьогодні планує розглянути урядовий законопроект про Кабінет міністрів та два проекти Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.
Також сьогодні передбачається розгляд законопроекту щодо повернення у державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».
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