Рада сьогодні розгляне два варіанти Податкового кодексу
... урядовий та депутатський
Верховна Рада України сьогодні планує розглянути урядовий законопроект про Кабінет міністрів та два проекти Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.
Також сьогодні передбачається розгляд законопроекту щодо повернення у державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК під час комітетських слухань з приводу громадського обговорення проекту Податкового кодексу заявив, що проект ПК може бути прийнятий парламентом в першому читанні на поточному тижні, в другому - у середині листопада.
Проект Податкового кодексу (№ 7101-1) був внесений урядом до Верховної Ради 21 вересня.
8 вересня у Верховній Раді був зареєстрований депутатський проект Податкового кодексу. Його авторами є народні депутати Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) та Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ-Батьківщина).