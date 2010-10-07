Рада сьогодні розгляне два варіанти Податкового кодексу

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути урядовий законопроект про Кабінет міністрів та два проекти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

Також сьогодні передбачається розгляд законопроекту щодо повернення у державну власність ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК під час комітетських слухань з приводу громадського обговорення проекту Податкового кодексу заявив, що проект ПК може бути прийнятий парламентом в першому читанні на поточному тижні, в другому - у середині листопада.

Проект Податкового кодексу (№ 7101-1) був внесений урядом до Верховної Ради 21 вересня.

8 вересня у Верховній Раді був зареєстрований депутатський проект Податкового кодексу. Його авторами є народні депутати Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) та Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ-Батьківщина).