Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9460-7,9540 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2676/0,2680, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0985/11,1125.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,3967/1,3969 (середа - 1,3860/1,3862).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.