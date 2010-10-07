Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9460-7,9540 грн./дол.
11:30, 07 жовтня 2010Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9460/7,9540 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2676/0,2680, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0985/11,1125.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,3967/1,3969 (середа - 1,3860/1,3862).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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