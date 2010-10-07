Королевська: політика росту зовнішнього боргу «поставить хрест» на модернізації економіки

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що нарощування зовнішнього боргу - одна з найбільших загроз економіки України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламентського комітету.

Н. КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що фінансову кризу Україна зустріла з показником боргу у 20% ВВП, а сьогодні він вже наближається до 40%. "Продовження політики зовнішніх запозичень приведе до того, що до кінця поточного року зовнішній борг країни складе 42% ВВП, - вважає вона. - Таким чином, Україна піде по шляху країн, які мають проблеми з обслуговуванням державної заборгованості".

Н. КОРОЛЕВСЬКА вважає, що гострої необхідності нарощувати зовнішню заборгованість в країні не було, оскільки вже до травня 2010 року Україна мала достатній запас міжнародних резервів для підтримки стабільності національної валюти. "Україні потрібні кредитні ресурси на розвиток реального сектора економіки. Проте кошти МВФ не можуть бути спрямовані на реформи і модернізацію, а значить, залучені кошти не мають впливу на зростання економіки, - зазначила вона. - Замість того, щоб збільшувати зовнішній борг, уряду слід було б займатися модернізацією, інноваціями, підтримувати розвиток підприємництва".

Основні виплати з обслуговування Україною зовнішнього боргу доведуться на 2013 рік. "Якщо до цього часу Україна не вийде на докризові рівні зростання економіки, то уряду доведеться вирішувати проблеми виплат за рахунок посилення фіскального тиску і скорочення соціальних витрат, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це означає, що фактично державний борг обслуговуватимуть громадяни України. Саме вони в першу чергу відчують на собі різке скорочення соціальної допомоги, збільшення податкового навантаження, зростання безробіття і т. д".

На думку голови Комітету ВР, продовження програми зовнішніх запозичень через 3 роки приведе до входження країни в економічний ступор. "В умовах браку коштів для обслуговування надмірного зовнішнього боргу Україна буде вимушена удаватися до подальших запозичень для виплат за ранішими зобов'язаннями. Така перспектива поставить хрест на модернізації економіки, адже усі кошти йтимуть на обслуговування боргів, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляли, виділення кредитних коштів МВФ привело до збільшення прямого зовнішнього боргу країни на 9% (місяць до місяця), до 29,8 млрд. дол. у липні. У той же час внутрішні зобов'язання України виросли на 2,6% - до 14,4 млрд. дол. Крім того, загальний розмір гарантованого державного боргу на 31 липня склав 12,02 млрд. дол. Витрати на обслуговування боргу в 2010 р. можуть досягти 15-18 млрд. грн., або 1,5-1,8% від ВВП, що передбачає середню ставку у прямому держборгу близько 6%.Проте вона може збільшитися до 7% у зв'язку з більшою часткою ОВДП в структурі боргового портфеля, оскільки процентна ставка по ОВДП вища порівняно і з євробондами, і з процентною ставкою за кредитами МВФ. Україну очікують виплати за зовнішніми зобов'язаннями у 2011 р. на суму близько 1,1 млрд. дол., протее, у 2013-2016 рр. графік погашень буде більш напруженим. З початку поточного року загальний держборг збільшився на 15,2%, або на 6,06 млрд. дол.