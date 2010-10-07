Інфляція у вересні склала 2,9%

Інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем склала 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) - 7,4%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції складає 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року - 9,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні у серпні 2010 року порівняно з липнем склала 1,2%, з початку 2010 року - 4,3%. У порівнянні з серпнем 2009 року показник інфляції склав 8,3%, а порівняно з січнем-серпнем 2009 року - 9,2%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у серпні 2010 року проти липня 2010 року склала 0,6%, за січень-серпень - 4%.