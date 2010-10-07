Верховна Рада почала розгляд проекту Податкового кодексу
13:08, 07 жовтня 2010Фінанси
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Верховна Рада України почала розгляд проекту Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, на розгляд парламенту винесено два проекти документу.
Один - розроблений народним депутатом від фракції НУ-НС Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, а другий - Кабінетом міністрів України.
У той же час колишній голова комітету ВР з питань податкової політики, народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН зазначив, що парламент не має права розглядати урядовий законопроект на цій сесії, оскільки він аналогічний тому, який був відхилений парламентом 7 вересня цього року.
Незважаючи на це, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК оголосив про початок розгляду цього питання.
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