Візит місії МВФ в Україну очікують на початку листопада – Мінфін

Візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну очікують на початку листопада цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ журналістам у четвер.

"На сьогодні існує домовленість, що, швидше за все, вони приїдуть на початку листопада", - сказав він.

При цьому А. КРАВЕЦЬ зазначив, що остаточні терміни візиту місії будуть визначені під час завтрашнього щорічного засідання ради директорів МВФ, яке відбудеться у Вашингтоні і в якому візьме участь українська делегація.

За словами А. КРАВЦЯ, у разі успішного перегляду програми, Україна може отримати транш кредиту МВФ в сумі 1,7 млрд. дол., з яких 1 млрд. дол. може бути спрямований на фінансування дефіциту Держбюджету, 0,7 млрд. дол. можуть бути спрямовані в резерви НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у кінці липня 2010 року Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання". Кредит розрахований на 29 місяців. Відразу Україна отримала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., наступні транші вирішено виділяти за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.

У плані управління держборгом вказують, що упродовж перших дев'яти місяців 2010 року державні запозичення були здійснені на суму близько 98 млрд. грн., що складає 83,3% від запланованого об'єму запозичень.