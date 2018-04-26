Ціни, тарифи і курс - топ-теми української дійсності, перед якими пасують політичні інтриги і конституційні розбирання. Валютні коливання турбують особливо, оскільки вони безпосередньо стосуються вмісту нашого гаманця. І як не хвилюватися, якщо ще місяць тому можна було купити готівковий євро за 10,2 грн., а тепер дешевше, ніж за 11 грн. ніяк не знайдеш. На міжбанківській валютній біржі євро вже досяг позначки 11 грн. і це явно не межа. У цьому контексті виникає цілком логічне питання - євро буде по 12 гривень? Буде, і можливо значно дорожче, інша справа, коли це станеться.

Чого чекати від євро

Різке зміцнення євро, передусім, пов`язане з девальвацією долара на світових майданчиках. У вересні євро коштував 1,28 дол., а тепер - понад 1,38 дол. Процес падіння "зеленого" набирає обертів, і не виключено, що незабаром європейська валюта досягне позначки 1,4 дол.

Варто нагадати, що у квітні 2008 року ми подібне переживали - євро впритул наблизився до планки 1,6 дол. Нинішнє ралі не виключає подібного фіналу.

"Дієта зеленого" викликана тим, що, починаючи з 2007 року, уряд США проводить потужну емісію доларової маси, щоб врятувати економіку країни від кризи, яка настала, і її наслідків. Вливання грошей у банківський сектор, викуп "кислих" активів, податкові пільги - усе це тією чи іншою мірою спровокувало надлишок готівки у світі. Як результат, отримуємо девальвацію долара, хоча час від часу йому вдавалося зміцнитися - у другій половині 2008-го, на початку 2009-го, навесні і влітку 2010 року.

Коливання євро також були. До прикладу, 7 червня європейська валюта впала нижче за позначку 1,2 дол., що відбулося на тлі бюджетних проблем країн-членів ЄС. І, як часто буває, ринки захопилися просторікуванням про труднощі старенької Європи, випустивши з виду важливіше. Великомасштабна фінансова допомога бізнесу за рахунок емісії привела до того, що держборг США у декілька крат у вартісному еквіваленті перевищив дефіцит держбюджетів Греції, Іспанії, Португалії і Ірландії разом узятих - понад 13,6 трлн. доларів(!) А на початку 2008 року він складав 9,2 млрд. дол., у березні 2006-го - 8 млрд. Але керівництво США знайшло вихід. Усвідомлюючи, що "друкарський" процес зупинити неможливо, воно підняло планку зобов`язань до 14,3 трлн. дол.

За прогнозом аналітиків, до 2015 року держборг США складатиме 19,6 трлн. дол. - 93% ВВП. Обслуговувати державні зобов`язання для країни стане все складніше. Між тим, експерти чекають за підсумками 2009-2010 фінансового року дефіцит держбюджету США на рівні понад 1,5 трлн. дол., або майже 10% ВВП. З урахуванням вище сказаного стає абсолютно зрозуміло, що усі розмови про завершення кризи, особливо щодо США, не мають під собою вагомих підстав.

У тому, що євро ще не стоїть на розначці 1,6 дол., немає заслуги США, швидше, це наслідок економічних проколів країн єврозони. Але навіть негативні новини з ЄС не зможуть надалі утримати "зелений" від девальвації. Зупинити її можуть радикальні зміни в економіці Сполучених Штатів, але в найближчому майбутньому їх чекати не варто. Тому для охочих заробити на курсовій різниці євро привабливіша валюта, ніж долар. Євро зміцнюватиметься паралельно надходженю інформації про зростання держборгу США, прагнучи до позначки 1,6 дол., а перестрибнути її він зможе вже у другій половині 2011 року. А в 2015-му європейська валюта візьме планку 2 дол.

Про гривню і долар замовимо курс…

Якщо курс євро/гривня - продукт міжнародного ринку, то долар/гривня - суто українська субстанція. За підсумками вересня, безготівкова гривня девальвувала по відношенню до долара на 0,5%, а готівкова - більш ніж на 0,6%.На перший погляд, показник незначний, він був би набагато "ефектніший", коли б не інтервенції НБУ. Тільки у вересні Нацбанк витратив 669 млн. дол. на збереження "стабільності". Досить регулювальникові хоч би один день не вийти на міжбанк, і паніка на ринку забезпечена, а курс довелося б "ловити" за межею 10 грн./дол. Валютний ринок зараз знаходиться в спокійному і передбачуваному стані тільки тому, що НБУ покриває за рахунок своїх золотовалютних резервів дефіцит пропозиції "зеленого". Крім того, очікуване отримання чергового транша МВФ надає упевненості, що цей процес матиме продовження. При збереженні нинішнього темпу інтервенцій НБУ, до кінця року долар на міжбанку буде на рівні 8,05 грн. У такому стані його можна утримати протягом усього 2011 року, але без МВФ і різного роду вливань не обійтися. Результати зовнішньої торгівлі свідчать, що наша економіка не може забезпечити необхідний приплив валюти. При чому, з відновленням економіки залежність від імпорту тільки збільшуватиметься. Обнадійливим чинником є та обставина, що поки МВФ не відмовився від програми співпраці з Україною.

Між тим, варто пам`ятати - прискорення інфляції, яке чітко зараз простежується, ще більше набере обертів у результаті згортання дрібного і середнього бізнесу після прийняття Податкового кодексу. А це може спровокувати необхідність цілеспрямовано девальвувати гривню - вже у 2011 році курс долара підняти до рівня 9-9,5 грн., щоб дати можливість експортерам конкурувати на світовому ринку.

Щодо можливого зміцнення гривні на позначці 7,5 грн./дол., то в середині року такого показника можна було досягти. Але тоді, завдяки викупу Нацбанком надлишку валюти, процес ревальвації був зупинений, що в цілому є абсолютно виправданим кроком регулювальника. Найближчим часом такий сприятливий збіг обставин не передбачається. Тому про ревальвацію національної валюти доки говорити немає підстав.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)