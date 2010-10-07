Додаткового випуску єврооблігацій у цьому році не планують – Ярошенко

Додаткового випуску єврооблігацій цього року не планують.

Про це повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

За його словами, "у нас досить ресурсу, і ми запозичення робимо виключно на внутрішньому ринку".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ заявив, що у 2011 році Україна планує випуск євробондів. При цьому він висловив думку, що найбільш сприятливі умови для випуску єврооблігацій - це перше півріччя, саме в цей період робиться дві третіх виходів на зовнішні ринки запозичення.

Говорячи про можливу суму запозичень, заступник міністра зазначив, що оскільки для України як позичальника сьогодні ринок відкритий, не виключено, що обсяг випуску у 2011 році складе понад 2 млрд. дол.