Банк Росії знизив з 8 жовтня курс долара та євро

Офіційний курс долара, встановлений Центральним банком РФ з 8 жовтня, знизився на 25,95 копійок і склав 29,6334 рублів, уперше з початку травня поточного року, виходить з даних ЦБ, повідомляє РІА Новини.

Офіційний курс євро з 8 жовтня опустився на 4,53 копійки - до 41,3564 рубля.

Вартість бівалютного кошика, розрахована за офіційними курсами, скоротилася на 16 копійок, склавши менше 35 рублів - 34,91 рубля на п'ятницю проти 35,07 рубля на четвер.