Міжбанк закрився зниженням долара та ростом євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9540, до 12:00 звузився спред - 7,9460/7,9500. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9445/7,9480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2676/0,2680, до 12:00 ціни знизилися до 0,2675/0,2678. До закриття ціни досягли рівня 0,2671/0,2673. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,7578 (- 0,1121).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3900/1,3995. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0985/11,1125, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,0935/11,1050. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні виросли до 11,1160/11,1235.