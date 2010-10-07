НБУ: Негативна інформація про банк «Форум» не відповідає дійсності

Національний банк України висловлює стурбованість тим, що останнім часом в деяких український ЗМІ з'явилася негативна інформація про ЗАТ "Банк "Форум", яка не відповідає дійсності.

Про це сказано у повідомленні НБУ, розміщеному на офіційному сайті регулювальника.

У повідомленні сказано, що на сьогодні банк "Форум" є добре капіталізованим, його статутний капітал складає 4,4 млрд. грн.

"Банк повною мірою виконує усі узяті на себе зобов'язання - як щоденні платежі, так і інші зобов'язання перед своїми клієнтами. Банк дотримується встановлених Національним банком економічних нормативів, норм обов'язкового резервування, працює у звичайному режимі", - сказано у повідомленні Нацбанку.

Довідка УНІАН. Банк "Форум" (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку складали 17,105 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 15,311 млрд. грн., зобов'язання - 16,721 млрд. грн., власний капітал - 383,518 млн. грн.

Статутний капітал банку на кінець жовтня 2010 року склав 4,435 млрд. грн.

За підсумками першого півріччя 2010 року банк "Форум" отримав збиток у розмірі 1,478 млрд. грн.

Німецький Commerzbank володіє 94,52% акцій банку "Форум".