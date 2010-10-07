Азарову повідомлять про держбанки з проблемними кредитами

Голова Міжвідомчої комісії, віце-прем'єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ доручив підготувати проект доповіді прем'єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ про незадовільну роботу керівників банків щодо вирішення проблеми повернення кредитів, виданих державними банками або банками зі значною державною часткою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єра.

Зокрема, Міжвідомча комісія визнала украй незадовільними заходи, які вживають з боку керівників ВАТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "Родовід Банк", ПАТ "АКБ "Київ", ПАТ АБ "Укргазбанк", Міністерства фінансів України, державних органів і правоохоронних органів щодо ефективного вирішення проблеми повернення кредитів, виданих державними банками або банками зі значною державною часткою.

Також визнана недостатньою робота Мінфіну щодо виконання рішень комісії і підготовки пропозицій про внесення відповідних змін до законодавства з метою усунення причин неповернення кредитів державним банкам.

Крім того, члени комісії визнали незадовільними заходи реагування з боку окремих державних органів на факти звернення банків щодо неповернення їм кредитів.

У той же час Міжвідомча комісія доручила Мінфіну і ГоловКРУ за участю Національного банку України провести аналіз фінансового стану і управлінської дисципліни банків, а також досліджувати питання ефективності програми фінансового оздоровлення банків і її виконання.