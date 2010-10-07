МВФ покращив прогноз росту ВВП України у 2011 році до 4,5%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2011 році. Про це сказано в опублікованому на сайті фонду прогнозно-аналітичній доповіді МВФ "Перспективи розвитку світової економіки".

Згідно з документом, експерти МВФ прогнозують зростання ВВП України у 2011 році на рівні 4,5%, при тому, що у квітневому прогнозі цей показник складав 4,1%.

Крім того, МВФ поліпшив прогноз сальдо поточного балансу України, як на поточний так і наступного року. Так, якщо згідно з квітневим прогнозом, і в 2010 р., і 2011 р. негативне сальдо прогнозувалася на рівні 2,3% ВВП, то тепер прогноз експертів фонду на поточний рік - 0,4%, а на наступний - 1,3% ВВП.

У той же час МВФ погіршив прогноз середньорічної інфляції у 2010 році з 9,2% (квітневий прогноз) до 9,8%, у 2011 р. - з 8,9% (квітневий прогноз) до 10,8%.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) склало 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склав 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал склав 262,365 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, України падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1% порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік склав 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меншу - 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП по кварталах у 2009 році порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП склало 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у ІІ кварталі - залишилося на рівні 17,8%, як повідомляли раніше, у ІІІ кварталі - 16% (раніше повідомляли про 15,9%), у ІV кварталі - 6,8% (7%).