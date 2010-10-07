Парламент прийняв у першому читанні проект Податкового кодексу

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

"За" таке рішення проголосували 258 народних депутатів з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Проект Податкового кодексу передбачає, що з 1 січня 2011 року на 6% буде понижена ставка податку на прибуток, а з 2014 щорічно на 1% - до рівня 16%. Крім того, передбачається введення податкових канікул з податку на прибуток на 5 років для малих підприємств, а для середнього і великого бізнесу - зменшення ставок основних загальнодержавних податків.

Також передбачається введення двох ставок податку з прибутків фізичних осіб - 15% для прибутків менше 10 мінімальних зарплат і 17 - для прибутків більше 10 мінімальних зарплат на місяць. Податком за ставкою 5% оподатковуватиметься дохід від депозитів, які перевищують 200 тис. грн. Для забезпечених громадян буде введений податок на нерухомість у розмірі 10 грн. за 1 кв. метр на рік. Оподатковуватися буде площа, що перевищує 40 кв. м на одну людину, але при цьому мінімальна неоподатковувана площа складатиме 100 кв. м на сім`ю в місті і 200 кв. м у сільській місцевості.

Передбачають також, що до складу системи місцевого оподаткування увійдуть 4 податки, які сформують основу фінансової самостійності місцевих бюджетів. Проект кодексу також передбачає, що транспортний податок стягуватимуть виключно при першій реєстрації транспортного засобу.

У той же час ВР України відмовилася підтримати проект Податкового кодексу, запропонований народним депутатом від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Миколою КАТЕРИНЧУКОМ. Його проект Податкового кодексу підтримали лише 124 з 418 народних депутатів, зареєстрованих в залі.