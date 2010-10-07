Базова інфляція в Україні у вересні становила 1,5%
З початку року – 5,5%
Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.
За даними Держкомстату, у вересні 2009 р. показник базової інфляції був на рівні 1,1%, за січень-вересень 2009 р. – 12,5%.
Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні у вересні 2010 р. порівняно з серпнем п.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.
Порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.