Курси валют НБУ 8 жовтня

Нацбанк встановив 8 жовтня курс гривні:100 USD США-790.9900 (7 жовтня – 790.9900)100 EUR-1105.0130 (7 жовтня – 1095.9957)10 RUR-2.6693 (7 жовтня – 2.6461)Облікові курси банківських металів НБУ з 8 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото-107535.09 (7 жовтня-106546.35)961 XAG 10 Срібло-1849.33 (7 жовтня-1812.95)962 XPT 10 Платина-136050.28 (7 жовтня-134547.40)964 XPD 10 Паладій-47538.50 (7 жовтня-46589.31)

Нацбанк встановив 8 жовтня курс гривні: 100 USD США-790.9900 (7 жовтня – 790.9900) 100 EUR-1105.0130 (7 жовтня – 1095.9957) 10 RUR-2.6693 (7 жовтня – 2.6461) Облікові курси банківських металів НБУ з 8 жовтня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото-107535.09 (7 жовтня-106546.35) 961 XAG 10 Срібло-1849.33 (7 жовтня-1812.95) 962 XPT 10 Платина-136050.28 (7 жовтня-134547.40) 964 XPD 10 Паладій-47538.50 (7 жовтня-46589.31)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter