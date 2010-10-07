Курси валют НБУ 8 жовтня

19:36, 07 жовтня 2010
Фінанси
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Нацбанк встановив 8 жовтня курс гривні:100 USD США-790.9900 (7 жовтня – 790.9900)100 EUR-1105.0130 (7 жовтня – 1095.9957)10 RUR-2.6693 (7 жовтня – 2.6461)Облікові курси банківських металів НБУ з 8 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото-107535.09 (7 жовтня-106546.35)961 XAG 10 Срібло-1849.33 (7 жовтня-1812.95)962 XPT 10 Платина-136050.28 (7 жовтня-134547.40)964 XPD 10 Паладій-47538.50 (7 жовтня-46589.31)  

Нацбанк встановив 8 жовтня курс гривні:

100 USD США-790.9900 (7 жовтня – 790.9900)

100 EUR-1105.0130 (7 жовтня – 1095.9957)

10 RUR-2.6693 (7 жовтня – 2.6461)

Облікові курси банківських металів НБУ з 8 жовтня

за 10 тройських унцій (грн.):

959 XAU 10 Золото-107535.09 (7 жовтня-106546.35)

961 XAG 10 Срібло-1849.33 (7 жовтня-1812.95)

962 XPT 10 Платина-136050.28 (7 жовтня-134547.40)

964 XPD 10 Паладій-47538.50 (7 жовтня-46589.31)

 

 

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