У Хмельницькому підприємці вимагали відставки Кабміну на чолі з Азаровим

Близько двох тисяч підприємців Хмельницького провели мітинг біля обласної державної адміністрації, вимагаючи відставки Кабінету міністрів і прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники також виступили проти можливого ухвалення доопрацьованого Кабінетом міністрів Податкового кодексу і збільшення податкових зборів.

Учасники мітингу тримали прапори профспілки захисту підприємців Хмельницького і плакати з написами: "Третій Податковий кодекс ганебніший за Третій Рейх", "Уряд Азарова "Бери шинель, йди додому". На мітингу лунала пісня Кузьми Скрябіна "Нас кинули".

Мітингувальники прийняли резолюцію, в якій вимагають не ухвалювати Податковий кодекс.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України. За таке рішення проголосували 258 народних депутатів з 420, зареєстрованих в сесійній залі.